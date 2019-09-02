В Атяшевском районе водитель иномарки сбил пешехода

В Атяшевском районе 45-летний мужчина попал под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло вечером 31 августа на территории села Чебудасы. 40-летий мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Ауди», во время движения по улице Кочеткова совершил наезд на 45-летнего пешехода.

Пострадавший получил телесные повреждения. Пешеход доставлялся в районную больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что недавно в Атяшево пьяный водитель иномарки врезался в стену дома. Автомобилисту понадобилась медицинская помощь.

Источник: гибдд.рф