Мэр Саранска поздравил школьников с началом нового учебного года

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поздравил школьников с началом нового учебного года.

2 сентября в школах Саранска прошли торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. Пётр Тултаев в этот день посетил МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа». Градоначальник поздравил детей с началом нового учебного года. Также Пётр Тултаев в своей поздравительной речи акцентировал внимание на том, что школа должна не только предоставлять новые знания, но и воспитывать. Кроме того, глава городской администрации отметил, что родители и учителя должны работать сообща.

В общей сложности в этом году в Саранске за парты сели 33797 школьников.

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Источник: info-rm.com