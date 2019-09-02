В Мордовии сотрудники ГИБДД проверили школьные автобусы

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции в преддверии нового учебного года проверили состояние школьных автобусов.

Особое внимание в ходе указанных проверок сотрудники ГИБДД обращали на техническое состояние транспортных средств, перевозящих школьников, наличие в них ремней безопасности, оснащенность автобусов тахографами, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность.

Кроме того, были проанализированы сведения о водителях, участвующих в перевозке детей, на предмет стажа управления автобусом и привлечения к административной ответственности.

Инспекторы ГИБДД провели беседы с каждым из водителей, перевозящих школьников.

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Источник: гибдд.рф