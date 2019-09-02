В Краснослободске открылась новая школа

В Краснослободске 2 сентября прошла торжественная церемония открытия новой школы.

В указанном учебном заведении будут обучаться более 500 детей. Новая школа расположена в центральной части города.

Стоит отметить, что данное учебное заведение имеет свою особенность. Центр инновационного творчества «Проекториум» будет функционировать на базе новой школы. Работа будет организована по пяти кластерам, которые представляют собой единое пространство для занятий научной и проектно-исследовательской деятельностью, выходящей за рамки учебных программ.

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Источник: info-rm.com