В Мордовии ветеринаров поздравили с профессиональным праздником

В Мордовии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеринарного работника.

Мордовский национальный драматический театр стал местом проведения указанного мероприятия.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров поздравил ветеринаров с профессиональным праздником. В своей поздравительной речи министр отметил, что стабильная эпизоотическая обстановка и профилактика опасных болезней у животных всегда была сопряжена с повышенной ответственностью работников ветеринарных служб.

Также в ходе рассматриваемого мероприятия были вручены награды в области ветеринарии.

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Источник: agro.e-mordovia.ru