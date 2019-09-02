В Ельниковском районе пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором погибли две девушки

В Ельниковском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

На минувших выходных сообщалось о том, что в указанном районе произошло ДТП с пострадавшими. Выяснилось, что в результате данного инцидента погибли два человека. В ночь на 31 августа на 69-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск, пьяный водитель автомобиля марки Geely Emgrand допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

От полученных телесных повреждений две пассажирки иномарки 17- и 22-летнего возраста скончались на месте происшествия. Автомобилист и ещё один его пассажир были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф