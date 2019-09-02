В Старошайговском районе в результате ДТП пострадали две школьницы

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две школьницы.

Происшествие произошло вечером 1 сентября на одном из участков дороги, соединяющей Новое Акшино и Старое Акшино. 22-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2106, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Две пассажирки легковушки 14- и 15-летнего возраста получили телесные повреждения.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

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Источник: гибдд.рф