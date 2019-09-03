В Ковылкинском районе загорелись баня и жилой дом

В Ковылкинском районе горели баня и жилой дом.

В ночь на 3 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Вечкенино. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелись баня и жилой дом.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани и жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru