В Старошайговском районе в ДТП пострадал 44-летний мужчина

В Старошайговском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 44-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло днём 2 сентября на 155-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 47-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Шевроле-Круз», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», в результате чего транспортные средства столкнулись.

44-летнему водителю «Лады» понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф