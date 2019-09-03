В Лямбирском районе был остановлен автомобиль, перевозивший граждан Узбекистана

В Лямбирском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, в салоне которого находились граждане Узбекистана.

Днём 2 сентября на 287-м километре дороги, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов, сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Лада-Ларгус», в салоне которого находились граждане Узбекистана.

Для дальнейшей проверки водитель «Лады» и его пассажиры были доставлены в ММО МВД РФ «Лямбирский».

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Источник: гибдд.рф