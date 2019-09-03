В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды муниципального имущества

В Мордовии прокуратура в судебном порядке добилась признания недействительным договора аренды муниципального имущества.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что договор аренды между МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района и ООО «Одвеле» был заключен без предварительного проведения аукциона, что является нарушением действующего законодательства.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным указанного договора аренды.

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Источник: prokrm.ru