В Мордовии полицейские подарили праздник подшефным школьникам

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подарили подшефным школьникам праздник.

В ходе торжественной линейки, которая прошла 2 сентября, перед учащимися Ардатовского детского дома-школы с напутственными словами выступил начальник ОМПО УРЛС регионального МВД Альбин Бавжис.

Все школьники получили памятные подарки от руководства ГУ МВД РФ по Мордовии.

Кроме того, перед школьниками выступил ведомственный коллектив художественной самодеятельности «Авангард».

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф