Мошенники ограбили жительницу Саранска, решившую отдохнуть в санатории

В Саранске 32-летняя местная жительница, решившая приобрести путевку в санаторий, была ограблена неизвестными мошенниками.

В июле 32-летняя жительница Саранска зашла на сайт санатория, расположенного на территории Ульяновской области, и заказала путевку на сентябрь. Спустя некоторое время женщина получила электронное письмо от якобы менеджера указанного лечебно-профилактического учреждения. В данном письме был прислан счет на оплату забронированного отдыха. В итоге горожанка перечислила предоплату в размере 46,8 тыс. рублей. За несколько дней до поездки женщина позвонила в санаторий, дабы обсудить некоторые вопросы, касающиеся заезда. В ходе телефонного разговора горожанка узнала, что оплаченная ею путевка не зарегистрирована.

Выяснилось, что жительница Саранска заказала путевку на сайте-двойнике санатория.

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Источник: 13.мвд.рф