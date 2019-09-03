Сотрудники МЧС провели уроки безопасности в школах Мордовии

2 сентября в школах Мордовии сотрудники МЧС провели уроки безопасности.

Представители ведомства напомнили детям о правилах безопасного поведения.

Кроме того, детям были показаны учебные фильмы. Также с младшими классами были проведены викторины по пожарной безопасности.

Стоит отметить, что в Мордовии профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности детей, будут проводиться на территории Мордовии до конца сентября.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru