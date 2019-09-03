В Мордовии были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил при производстве молока

В Чамзинском районе Мордовии сотрудниками Россельхознадзора были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил при производстве молока.
В ходе проведения проверки в отношении ООО «Р» сотрудники Россельхознадзора установили, что ветеринарные свидетельства на молоко и справки на закупленный крупный рогатый скот не были погашены в установленные законом сроки. Кроме того, проверяющим не были предоставлены документы, подтверждающие ежегодное однократное проведение клинических осмотров и серологических исследований всех животных старше 6-месячного возраста на лейкоз КРС. Помимо этого, при входе в производственные помещения не оборудованы дезковрики с дезраствором.
В отношении юридического и должностного лиц были избраны меры наказания в виде штрафов.
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Источник: ursn-rm.ru