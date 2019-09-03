В прокуратуре Мордовии прошло межведомственное совещание

В прокуратуре Мордовии было проведено межведомственное совещание.

В ходе указанного совещания была обсуждена эффективность работы органов правопорядка по выявлению и расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

В работе совещания приняли участие руководители правоохранительных органов Мордовии и работники аппарата прокуратуры республики.

Были обсуждены проблемы, возникающие в процессе работы по выявлению, документированию и пресечению преступлений, имеющих профилактический характер для обеспечения безопасности дорожного движения. Также были затронуты вопросы обеспечения качества автомобильных дорог и соответствия улично-дорожной сети установленным требованиям.

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Источник: prokrm.ru