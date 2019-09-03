В Ромоданово загорелась надворная постройка

В Ромоданово произошло возгорание надворной постройки.

Вечером 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на одной из улиц указанного населенного пункта. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит надворная постройка. Огонь охватил строение на площади 45 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru