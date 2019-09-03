В Саранске проходит экологическая акция

В Саранске стартовала уникальная экологическая акция.

В рамках указанной акции жители Саранска могут сдать на утилизацию устаревшую или сломанную электронную и бытовую технику.

Мордовский экологический комбинат и администрация Саранска являются организаторами данной акции.

Принимается всё, что работало от сети или батареек. Не будет принято только оборудование со значком радиации.

Специализированная машина для сбора старой электронной и бытовой техники размещается на парковочной площадке, расположенной на улице Московской. Завершится акция 8 сентября.

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Источник: adm-saransk.ru