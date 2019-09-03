В Мордовии стартует вакцинация против гриппа и ОРВИ

На территории Мордовии стартует вакцинация против гриппа и ОРВИ.

Вакцинация жителей Мордовии против гриппа и ОРВИ продлится до 1 ноября. Позже делать прививки не стоит, поскольку организму требуется время, дабы сформировать иммунитет, а именно на последний месяц осени и начало зимы выпадает пик заболеваемости.

За счет средств федерального бюджета будут прививаться дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, работники медицины, образования, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, лица старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске проходит экологическая акция.