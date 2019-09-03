Житель Саранска лишился автомобиля из-за долгов по налогам

В Саранске местный житель остался без автомобиля из-за задолженности по налогам.

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району Саранска УФССП по Мордовии на принудительном исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении гражданина М. о взыскании задолженности по налогам и сборам в размере более 1,6 млн рублей.

Был наложен арест на принадлежащий должнику автомобиль марки «Мазда». Транспортное средство было изъято и передано на хранение в специализированную организацию.

Если задолженность не будет погашена, арестованный автомобиль будет передан на реализацию.

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Источник: r13.fssprus.ru