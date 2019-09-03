В Лямбирском районе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

Судебные приставы отдела судебных приставов по Лямбирскому району совместно с сотрудниками ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Должник».

В ходе проведения указанного мероприятия было выявлено свыше 20 автомобилистов, которые являются должниками за неуплату задолженности в бюджетную систему и алиментных платежей.

Сумма денежных средств, взысканных в ходе рейдового мероприятия, составила порядка 60 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УФССП по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru