В Дубенках горело бесхозное строение

В Дубенках произошло возгорание бесхозного строения.

Вечером 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на одной из улиц указанного населенного пункта. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит бесхозное строение. Площадь распространения пламени составляла 18 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Ельниках в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru