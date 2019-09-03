6 сентября в Саранске изменятся маршруты движения общественного транспорта

В Саранске 6 сентября изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Автобусные маршруты №№ 1, 32 и 40 будут осуществлять движение по улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам; №№ 4, 7, 13, 17 и 31 будут следовать по улице Полежаева, проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам; №№ 15, 16, 28, 37, 44 и 45 проследуют по улице Полежаева, проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова и далее по своим маршрутам; №№ 19, 22, 24 и 35 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу А. Невского и далее по действующим маршрутам; №№ 36 и 38 проследуют от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующим маршрутам; №5 будет осуществлять движение без заезда во 2-й микрорайон ЖК «Юбилейный»; №№ 3 и 8 будут следовать по улицам А. Невского, Серова, Б. Хмельницкого с выходом на проспект Ленина и далее по привычному маршруту; № 20 вместо улиц Московской и Рабочей будет следовать по улице Севастопольской с выходом на привычный маршрут – улицу Волгоградскую; № 27 проследует по улицам Косарева, Т. Бибиной, проспекту 70 лет Октября, улицам Севастопольской, А. Невского и Осипенко; №№ 29 и 30 проследуют от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычному маршруту.

Автобусы на маршруте № 6 будут заменены на троллейбусы с 06:00.

Троллейбусы по маршруту № 5 будут заменены на автобусы с 06:00. С 16:00 данный маршрут будет следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по действующему маршруту.

Работа троллейбусного маршрута № 15 и автобусного маршрута № 14 будет приостановлена с 06:00. Вместо троллейбусного маршрута №15 будет усилена работа автобусного маршрута №20, вместо автобусного маршрута № 14 будет усилена работа троллейбусного маршрута №13.

Причиной данных изменений является проведение футбольного матча между молодежными сборными России и Сербии.

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Источник: adm-saransk.ru