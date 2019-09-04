В Атяшевском районе ДТП унесло жизнь 40-летнего мужчины

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 40-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло утром 3 сентября на 6-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границу с Чувашией. По предварительной информации, 40-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки скончался на месте инцидента.

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Источник: гибдд.рф