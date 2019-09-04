В Рузаевке иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

В Рузаевке 9-летний мальчик попал под колёса иномарки.

ДТП произошло вечером 3 сентября возле дома №30, расположенного по адресу – улица Ленина. 58-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Субару», совершил наезд на 9-летнего мальчика, который на электрическом самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф