В Ардатовском районе водитель легковушки сбил пешехода

В Ардатовском районе водитель легкового автомобиля сбил пешехода.

Происшествие произошло поздним вечером 3 сентября на 70-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Тургенево и границу с Чувашией. 39-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21099, допустил наезд на 64-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ».

Ранее сообщалось о том, что накануне в Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 40-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф