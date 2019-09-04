В Больших Березниках был задержан пьяный автомобилист

В Больших Березниках сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.
Вечером 3 сентября возле дома №4, расположенного по адресу – улица Полежаева, сотрудники ОГИБДД ММО МВД РФ «Чамзинский» остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-210740. За рулем транспортного средства находился 35-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
Было установлено, что ранее автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.
Ранее сообщалось о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста.
Источник: гибдд.рф