В Больших Березниках был задержан пьяный автомобилист

В Больших Березниках сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Вечером 3 сентября возле дома №4, расположенного по адресу – улица Полежаева, сотрудники ОГИБДД ММО МВД РФ «Чамзинский» остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-210740. За рулем транспортного средства находился 35-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста.

Источник: гибдд.рф