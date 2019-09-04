В Мордовии сотрудниками ГИБДД был остановлен автобус, перевозивший граждан Узбекистана

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус, в салоне которого в качестве пассажиров находились граждане Узбекистана.

Утром 3 сентября на 287-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автобус марки «Неоплан». В салоне транспортного средства в качестве пассажиров находились граждане Узбекистана.

Для дальнейшего разбирательства 37-летний водитель автобуса и его пассажиры были доставлены в ММО МВД РФ «Лямбирский».

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста.

Источник: гибдд.рф