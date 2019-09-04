В Саранске открылось новое студенческое общежитие

Глава Мордовии Владимир Волков 3 сентября принял участие в торжественной церемонии открытия нового студенческого общежития в Саранске.

Новое студенческое общежитие располагается на улице Ворошилова. Стоимость данного объекта составляет 370 млн рублей. На каждом из десяти этажей нового общежития размещены 25 двухместных комнат и три трехместные комнаты.

Кроме того, имеются комнаты для стирки и самостоятельных занятий.

Владимир Волков отметил высокий уровень качества работы строителей, которые возвели общежитие.

По информации «Известий Мордовии».

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