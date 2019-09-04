В Рузаевском районе загорелась баня

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

3 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Шишкеево. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 40 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Дубенках горело бесхозное строение.

Источник: 13.mchs.gov.ru