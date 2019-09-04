В Рузаевском районе загорелась баня

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
3 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Шишкеево. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 40 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru