Безработный житель Мордовии подозревается в мошенничестве

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении безработного местного жителя, который подозревается в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что безработный житель посёлка Ст. Воеводское Кочкуровского района 1983 года рождения, предоставив ложные сведений о своём трудоустройстве и размере заработной платы, оформил заём в одном из финансовых учреждений Саранска на сумму 49,5 тыс. рублей.

Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. Подозреваемому грозит ограничение свободы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф