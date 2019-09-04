В Лямбирском районе горели баня и надворная постройка

В Лямбирском районе произошло возгорание бани и надворной постройки.

Происшествие произошло в ночь на 4 сентября на территории населенного пункта Новомихайловский. Возле дома №46, расположенного по адресу – улица Первомайская, загорелись баня и надворная постройка. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 40 квадратных метров.

Вследствие данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания бани и надворной постройки устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru