31-летняя жительница Саранска подозревается в убийстве знакомого

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была задержана 31-летняя местная жительница, которая подозревается в убийстве своего знакомого.

29 августа 31-летняя гражданка гостила у своего 42-летнего знакомого, проживавшего в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Энгельса. В компании владельца жилья и ещё нескольких человек женщина распивала алкогольные напитки. В ходе попойки между подозреваемой и хозяином квартиры вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений женщина несколько раз ударила оппонента кухонным ножом.

От полученных ранений пострадавший скончался.

В кратчайшие сроки подозреваемая была задержана. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф