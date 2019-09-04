В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Днём 3 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кирова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №71, расположенного по указанному адресу, загорелся мусорный контейнер. Площадь распространения пламени составила 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru