38-летний житель Мордовии подозревается в угоне автомобиля

В Мордовии стражи порядка задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.

1 сентября в дежурную часть ММО МВД РФ «Торбеевский» поступило сообщение об угоне автомобиля марки SsangYong. В момент похищения транспортное средство было припарковано возле супермаркета, расположенного на территории посёлка Торбеево. В тот же день машина была обнаружена около села Картлей Кадошкинского района. К моменту обнаружения автомобиль сгорел.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 38-летний гражданин. Было установлено, что мужчина, воспользовавшись тем, что машина не была заперта, а в замке зажигания находились ключи, похитил автомобиль. В пути гражданин потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело в кювет. Оставив автомобиль, подозреваемый добрался до Рузаевки, а оттуда на машине такси приехал в Торбеево, где был задержан стражами порядка.

В отношении угонщика было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф