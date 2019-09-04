В Теньгушевском районе школьники посетили пожарно-спасательную часть №24.

Пожарные рассказали детям о своей работе и об имеющихся в распоряжении части машинах. В ходе экскурсии детям также были показаны предметы специальной одежды и пожарно-спасательное оборудование.

Школьники рассматривали технику и не упустили возможности посидеть в кабине служебного автомобиля, а также примерить на себя одежду пожарных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru