39-летний житель Саранска принес в банк поддельную денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Недавно в дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудницы одного из отделений банка о факте обнаружения поддельной денежной купюры номиналом 100 долларов.

Было установлено, что поддельную денежную купюру предоставил 39-летний житель Саранска. Мужчина заявил, что нашел данную банкноту возле своего дома. Гражданин решил обратиться в банк, дабы обменять её на эквивалентную сумму в рублях.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф