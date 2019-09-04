Три жителя Саранска были ограблены интернет-мошенниками

Три жителя Саранска были ограблены неизвестными интернет-мошенниками.

Недавно 27-летний житель Саранска обнаружил на популярном сайте объявление о продаже автомобильных колёс. Мужчина связался с продавцом. Последний прислал горожанину номер своего банковского счета и попросил перевести на него деньги. В итоге житель Саранска перечислил на счет автора объявления 30 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Таким же путем 7 тыс. рублей лишился 32-летний мужчина, решивший приобрести телевизор. Кроме того, аналогичным способом был ограблен 29-летний гражданин. Мужчина остался без 4,7 тыс. рублей при попытке приобрести мобильный телефон.

В настоящее время полицейские проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф