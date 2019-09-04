В Мордовии новый учебный год для 1450 осужденных

Новый учебный год начался в учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, для 1450 осужденных.

450 человек в 2019-2020 учебном году пройдут обучение в двух школах и 13 учебно-консультационных пунктах.

В профессиональном училище № 113 ФСИН России, филиалы которого дислоцируются в учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, обучаться новым специальностям будут порядка 1000 человек.

Во всех учебных пунктах и школах прошли проверки готовности к новому учебному году, обновлена учебная литература, оборудование и учебно-материальная база, сделан косметический ремонт.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su