Прокуратура Мордовии следит за исполнением законодательства в сфере здравоохранения

В Мордовии сотрудники прокуратуры следят за исполнением законодательства в сфере здравоохранения.
С начала нынешнего года в Мордовии сотрудниками прокуратуры было выявлено свыше 500 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 82 представления, в суды направлено 93 заявления.
В результате прокурорского вмешательства были приняты меры к устранению нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 182 лица, административную ответственность понесли 30 лиц.
По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru