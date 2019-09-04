Прокуратура Мордовии следит за исполнением законодательства в сфере здравоохранения

В Мордовии сотрудники прокуратуры следят за исполнением законодательства в сфере здравоохранения.

С начала нынешнего года в Мордовии сотрудниками прокуратуры было выявлено свыше 500 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 82 представления, в суды направлено 93 заявления.

В результате прокурорского вмешательства были приняты меры к устранению нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 182 лица, административную ответственность понесли 30 лиц.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru