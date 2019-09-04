В Саранске горело бесхозное строение

В Саранске произошло возгорание бесхозного строения.

Днём 3 сентября на территории дачного массива, расположенного неподалеку от жилого комплекса «Огни Саранска», загорелось бесхозное строение. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 24 квадратных метров.

По предварительной информации, вследствие указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru