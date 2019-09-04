В Пролетарском районе Саранска несколько домов остались без холодной воды

В Пролетарском районе Саранска было отключено холодное водоснабжение.

Холодная вода была отключена в 09:30. Причиной отключения является замена участка водопровода в районе дома №10, расположенного по адресу - улица Семашко.

До окончания указанных работ холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Семашко 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 11а, 7а, 2, 4, 10, 16, 18; ул. Веселовского 33, 37а; ТП – Семашко 3а.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru