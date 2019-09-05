В Мордовии в результате возгорания грузовика пострадал 52-летний мужчина

В Большеигнатовском районе в результате возгорания грузового автомобиля пострадал 52-летний мужчина.

Днём 4 сентября на 83-м километре дороги, соединяющей Саранск и Большое Игнатово, загорелся грузовой автомобиль марки КамАЗ. Огонь вспыхнул в кабине грузовика. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

Вследствие данного инцидента пострадал 52-летний водитель грузовика. Гражданин получил ожоги 9% тела. Мужчина пытался потушить загоревшееся транспортное средство.

Причина возгорания грузовика в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru