В Саранске автомобиль вылетел в кювет

В Саранске автомобиль съехал в кювет.

Указанное происшествие произошло 4 сентября возле дома №198, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

Также читайте о том, что на днях в Атяшевском районе ДТП унесло жизнь 40-летнего мужчины.

Источник: 13.mchs.gov.ru