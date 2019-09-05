В Темниковском районе в результате пожара пострадал человек

В Темниковском районе произошел пожар, в результате которого пострадал парень.

Днём 4 сентября на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Старый Город. На улице Литвин загорелись два дома и надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 266 квадратных метров.

В момент возгорания в доме находился пенсионер 1933 года рождения. Дочь и внук 2000 года рождения помогли старику покинуть помещение. Парень возвращался в дом за документами, вследствие чего получил ожоги правой руки и правой части спины.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru