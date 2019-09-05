В Рузаевке предприниматель понесет ответственность за продажу пива несовершеннолетней девочке

В Рузаевке владелица магазина продала пиво несовершеннолетней девочке.

2 сентября гражданка, являющаяся индивидуальным предпринимателем, в принадлежащем ей магазине продала пиво 17-летней девочке. Стражам порядка женщина заявила, что не смогла определить возраст покупательницы, а попросить последнюю предъявить документ, удостоверяющий личность, не подумала.

В январе нынешнего года указанная гражданка уже привлекалась к ответственности за продажу спиртного несовершеннолетнему лицу. Тогда женщина была оштрафована на 120 тыс. рублей.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту продажи пива 17-летней девочке.

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Источник: 13.мвд.рф