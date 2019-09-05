Три жителя Ковылкинского района подозреваются в краже дизельного топлива

В Ковылкинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких местных жителей, которые подозреваются в похищении дизельного топлива.

Стражами порядка было установлено, что три жителя указанного района 2000, 2002 и 2003 годов рождения проникли в гараж мужчины, проживающего в селе Кочелаево, и похитили оттуда четыре пластиковые канистры с дизельным топливом, емкость каждой из которых составляет 50 литров. Сумма ущерба превысила 7 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки похитители топлива были задержаны. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф