Полицейские изъяли гашиш у 22-летнего жителя Саранска

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли гашиш у 22-летнего жителя Саранска.

В посёлке Звездный указанного района стражами порядка был задержан 22-летний молодой человек, являющийся жителем Саранска, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован гашиш массой более 2 г.

Молодой человек заявил, что приобрел наркотики на одном из сайтов для собственного употребления.

В отношении парня, который в настоящее время обучается в одном из высших учебных заведений Мордовии, было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф