В Мордовии прошла операция «Перевозчик»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

В ходе указанной операции стражи порядка проверили 632 автобуса и автомобиля такси. Было выявлено 130 нарушений, допущенных водителями указанных транспортных средств.

Было зафиксировано 10 фактов нарушения правил перевозки пассажиров, 10 случаев отсутствия или неисправности тахографа. Также было обнаружено 16 технически неисправных автобусов, в конструкцию одного из которых внесены изменения без разрешения ГИБДД.

Также было составлено 23 материала в отношении водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

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Источник: 13.мвд.рф