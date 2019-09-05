Интернет-мошенники ограбили руководителя одного из учреждений Саранска

В Саранске 56-летний местный житель, решивший приобрести кондиционер, был ограблен интернет-мошенниками.

Недавно 56-летний гражданин, являющийся руководителем одного из учреждений Саранска, заказал на сайте магазина кондиционеров подходящую ему модель. Мужчина связался с продавцом. Затем горожанин перечислил на указанный представителем магазина банковский счет денежные средства в сумме 23,5 тыс. рублей. В оговоренные сроки житель Саранска кондиционер не получил, связаться с продавцом ему не удалось.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось о том, что три жителя Саранска были ограблены интернет-мошенниками.

Источник: 13.мвд.рф